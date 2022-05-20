"جدري القردة".. المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض توضح أبرز عوارضه وكيفية انتشاره

2022/05/20 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يتتبع المسؤولون في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن كثب المجموعات المصابة حديثًا بعدوى "جدري القردة" حول العالم، إليك أبرز أعراضه!

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