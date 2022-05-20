العراق بنقل جثمان الشاعر الكبير مظفر النوّاب بطائرة الرئاسية من الامارات الى بغداد

2022/05/20 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

يوم الجمعة، بنقل جثمان الشاعر العراقي

الكبير مظفر النوّاب بالطائرة

الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن.

ونعى الكاظمي في تغريدة رحيل النواب،

قائلاً، "الراحل الكب

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