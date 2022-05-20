رئيس البرلمان ينعى مظفر النواب: قدم درساً عظيماً في الشجاعة

2022/05/20 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ننعى القامة الأدبية والشعرية العراقية الكبيرة الشاعر مظفر النوّاب، الذي برحيله فقدت الساحة الأدبية رمزاً ومثالاً ومناضلاً مخلصاً ومحبّاً ومنتمياً إلى قضايا وطنه وأمته.لقد قدَّم النوّاب درساً عظيماً في الشجاعة السياسية والأدبية، وأثرى المشهد الشعري العراقي والعربي بسفر خالد من العطاء، وحمل اسم العراق في منفاه طوال سنوات الهجرة؛ بسبب الظلم .لروح […]

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