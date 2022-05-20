زيلينسكي: منطقة دونباس تحولت إلى جحيم ومساعدات الغرب لاوكرانيا استثمار أمني

2022/05/20 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن القوات الروسية تشدد الضغط في منطقة دونباس وحولتها إلى “جحيم”.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب بها روسيا.



وأشار الى ان القوات المسلحة الأوكرانية تواصل إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف، لكن المحتلين يحاولون زيادة الضغط في دونباس.

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