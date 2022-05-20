2022/05/20 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو نستعرض ونقدم عشرة افلام من 21 فيلما تتنافس للفوز بالسعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعون من مهرجان كان السينمائي.تم اختيار واحد وعشرون فيلما للتنافس على السعفة الذهبية، ولخلافة المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو ، التي فازت بالجائزة مع فيلم تيتان Titane العام الماضي ، لتصبح أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في كان منذ المخرجة النيوزيلنديه جين كامبيون عام 1993.



وللوصول إلى هذا الاختيار ، تمت مشاهد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نستعرض ونقدم عشرة افلام من 21 فيلما تتنافس للفوز بالسعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعون من مهرجان كان السينمائي. - سمير حنا خمورو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نستعرض ونقدم عشرة افلام من 21 فيلما تتنافس للفوز بالسعفة الذهبية في الدورة الخامسة والسبعون من مهرجان كان السينمائي. - سمير حنا خمورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).