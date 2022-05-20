الساحة السودانية مواكب اليوم وصمت اليوم التالي - ياسر زمراوي

2022/05/20 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_زمراوي الساحة السودانية مشحونة وصامتة ، مشحونة في ايام المواكب والمليونيات ، وصامتة فيما عدا ذلك ، وفي ايام المواكب حيث يتحرك الالاف بل الملايين يعبرون عن سخطهم ورفضهم للنظام الحاكم ، ويصلون حتي ابواب القصر الجمهوري مقر الرئاسة ، ويقف صد العسكر لهم بالاسلحة والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ، بل وصل الامر الان للدهس بالسيارات ذات الدفع الرباعي العسكرية الملقبة عند المواطنين بالتاتشرات ، وفي يوم الموكب يق ......





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