2022/05/20 | 16:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ubrFhHdqItU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان سنوي للفنون التشكيلية في البصرة | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان سنوي للفنون التشكيلية في البصرة | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).