2022/05/20 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع طفيف بالإصابات..العراق يعلن موقفه اليومي للجائحة الوبائية - عاجل

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