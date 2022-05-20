كلوب: صلاح لا يريد المخاطرة.. وأوريجي أسطورة لليفربول

2022/05/20 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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ألمح يورجن كلوب مدرب ليفربول، إلى إمكانية مشاركة محمد صلاح ولو لدقائق قليلة أمام وولفرهامبتون، مساء الأحد، في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبتعد ليفربول بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويأمل في تحقيق الفوز على وولفرهامبتون، مقابل تعثر سيتي أمام أستون فيلا في التوقيت ذاته، من أجل إحراز اللقب.

وتعرض محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، للإصابة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي الأسبوع الماضي، وغاب الثنائي عن المباراة الأخيرة أمام ساوثهامبتون.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الجمعة: "بالنسبة إلى جو جوميز لدينا أخبار سارة، نريد فحصا ثانيا لنطمئن، لكننا اعتقدنا بعد المباراة أننا محظوظون..



مجرد ضربة".

وأضاف: "بقية الشبان يبدون بحال جيدة، ما الذي سنفعله في عطلة نهاية الأسبوع، لا أعرف حتى الان.



مو لا يريد المخاطرة، لا شك في ذلك، لكنه يبدو بحالة جيدة".

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