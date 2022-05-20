CDC تُوصي باستخدام جرعة

2022/05/20 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجرعات المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وذلك بعد توصية مستشاري اللقاح المستقلين.

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