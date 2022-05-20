2022/05/20 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك عشرات من اليهود هذا الأسبوع في مراسم زيارة "الهيلولة" التقليدية في مدينة مكناس بالمغرب وذلك للمرة الأولى منذ ستينات القرن الفائتن إثر عمليات ترميم للمقبرة اليهودية التاريخية في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجاج يهود في مكناس المغربية لأول مرة منذ 60 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجاج يهود في مكناس المغربية لأول مرة منذ 60 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).