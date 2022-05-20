2022/05/20 | 16:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول :تراجع باصابات كورونا وحالات الوفاة صفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في
العراق ليوم الجمعة الموافق ٢٠ ايار
٢٠٢٢
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول :تراجع باصابات كورونا وحالات الوفاة صفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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