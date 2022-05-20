بالجدول :تراجع باصابات كورونا وحالات الوفاة صفر

2022/05/20 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الجمعة الموافق ٢٠ ايار

٢٠٢٢

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