مدرب ريال مدريد مرشح ساخن لقيادة المنتخب الوطني

2022/05/20 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات المدرب الاسباني لوبيز كارو، قريباً من قيادة المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم.وقال مصدر من داخل أروقة الاتحاد العراقي بكرة القدم لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة تحدث بشكل مباشر مع المدرب الاسباني لوبيز كارو للتفاوض معه من أجل قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة”.وأضاف أن “كارو أبلغ اتحاد الكرة بعدم ممانعته […]

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