التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 14 - طلال الربيعي

2022/05/20 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي نفوس ودولة مرآتية-نرجسية! كما ذكرت في الحلقة السابقة, نشأت الكاريزما في التحليل النفسي, بأعتقاد زاريتسكي, بسبب انها منحت صوتا للتطلع إلى التحرر من روح رأسمالية القرن التاسع عشر.



في -أسرار الروح- ، سمى هذا الطموح "الحياة الشخصية".



وعني بالحياة الشخصية تجربة امتلاك هوية متميزة عن مكان المرء في الأسرة والمجتمع والتقسيم الاجتماعي للعمل.



بمعنى واحد، الاحتمال أن يكون لديك "حياة شخصية" هو ......





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