وزير المالية يكشف حجم الفائض من بيع النفط

2022/05/20 | 17:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون المقدم من البرلمان شبيه بقانون الأمن الغذائي .

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