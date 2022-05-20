أوامر فورية بإنقاذ حوض نهر ديالى من الجفاف

2022/05/20 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، عن صدور اوامر فورية بإنقاذ بساتين حوض نهر ديالى من الجفاف عن طريق الابار.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق مختصة من وزارة الموارد المائية شرعت في حفر الوجبة الاولى من الابار الارتوازية لإنقاذ بساتين حوض نهر ديالى شمال وشمال شرق بعقوبة بناء على اوامر فورية من الوزارة".

واضاف التميمي، ان "300 بئر سيجري حفرها في وجبات متعاقبة ضمن بساتين حوض نهر ديالى لإنقاذ البساتين من خلال توفير الحد الادنى من المياه خلال موسم الصيف لتفادي هلاكها خاصة وانها تعد الاقدم والاشهر وعمرها يصل الى 100 سنة واكثر"، مشيرا الى ان "خطة الحفر ستعتمد على خارطة في تحديد المناطق الاكثر حاجة للإبار واليات توزيعها بين المناطق من اجل الانصاف في توزيع الحصص المائية".

واشار الى ان" الاعتماد على الابار تمثل بديل مؤقت لحين تحسن ملف الارواء عبر الانهر والجداول"، مؤكدا ان "حفر الابار سيأخذ وتيرة متسارعة في الاسابيع القادمة من اجل انجازها قبل تموز القادم".

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