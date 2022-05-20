التجديد أو الرحيل.. مبابي يعلن حسم مصيره مع باريس الأحد المقبل

2022/05/20 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حدد الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، موعد الإعلان عن حسم مصيره سواء بالبقاء ضمن صفوف العملاق الباريسي أو الرحيل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، مع نهاية الصيف الحالي، وحتى الآن لم يتفق الطرفان على تجديد عقد اللاعب وسط إغراءات كبيرة من النادي الفرنسي لإقناعه بالتجديد

وحسب ما ذكره راديو مونت كارلو الفرنسي، أن مبابي سيعلن موقفه النهائي النهائي، من الرحيل أو البقاء في باريس سان جيرمان الفرنسي في الثاني والعشرين من مايو الجاري أي الأحد المقبل.حيث من المقرر أن يعلن مبابي وجهته المقبلة في اليوم الذي يلي أخر مباراة يخوضها اللاعب مع باريس سان جيرمان التي تجمعه مع نظيره ميتز ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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