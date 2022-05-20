2022/05/20 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفعل فاعل..احتراق قرابة 150 دونما من الحنطة جنوبي كركوك (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفعل فاعل.. احتراق قرابة 150 دونما من الحنطة جنوبي كركوك (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفعل فاعل.. احتراق قرابة 150 دونما من الحنطة جنوبي كركوك (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).