مختصون يكشفون مدى شدتها.. موجة غبار تتحرك صوب محافظات مختلفة

2022/05/20 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التوقعات الجوية اليوم الجمعة، إلى وجود موجة غبار تتحرك صوب مناطق الوسط قادمة من الشمال.وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في توضيح، اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “موجة غبار انطلقت من جنوب الموصل وحاليا متواجدة في كركوك وصلاح الدين وشمال الأنبار تليها المناطق الوسطى الساعات القليلة القادمة وهي خفيفة ومتوسطة”.وأضاف، أنه […]

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موجة غبار تتحرك صوب محافظات مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

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