2022/05/20 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز
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أنتحار منتسب أمني "داخل سريته" في بغداد - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنتحار منتسب أمني 'داخل سريته' في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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