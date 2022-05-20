حوادث السير في العراق تقتل أكثر من ألفي شخص خلال 2021 وتفوق ضحايا العمليات الارهابية

2022/05/20 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت في الآونة الأخيرة أعداد ضحايا

حوادث السير في العراق لا سيما في مناطق

جنوب وغربي البلاد، ونشرت مديرية

المرور، أمس الخميس، حصيلة جديدة

لضحايا هذه الحوادث التي شكلت خلال

الأسابيع الماضية مادة جدل

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