العراق يحقق 20 مليار دولار من فائض مبيعات النفط ويتجنب الاقتراض

2022/05/20 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية العراقي علي علاوي

الجمعة، إن بلاده ستحقق فائضا من فارق

بيع النفط بحدود 20 مليار دولار.

وقال الوزير علاوي، اليوم إن هذه الوفرة

المالية الحالية ستجنب العراق من

اللجوء إلى سياسة الاقترا

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