ضبط عملية تهريب 100 كلغ من الكبتاغون عبر مطار بيروت الدولي

2022/05/20 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من ضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون، مهربة إلى إحدى الدول العربية، عبر مطار بيروت الدولي.وأعلنت أن عناصر جمارك المطار تمكنت من ضبط أكثر من 100 كيلوغرام، مهربة الى إحدى الدول العربية، من خلال شحنها بواسطة قطع خاصة بالسيارات.

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