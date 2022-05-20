“دق ناقوس الخطر” مع اكتشاف مخزون ضخم من السكر في المحيطات!

2022/05/20 | 17:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دق العلماء من معهد ماكس بلانك ناقوس الخطر حيث اكتُشفت كميات كبيرة من السكر في المحيطات.وقد تكون الأعشاب البحرية، وهي نبات مزهر بحري موجود في العديد من المناطق الساحلية من العالم، مسؤولة عن هذه الظاهرة.وتلعب هذه الأنواع أيضا دورا مهما في البيئة البحرية، كونها واحدة من أكثر أحواض ثاني أكسيد الكربون (CO₂) […]

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