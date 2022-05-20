عقبات الإصلاح عند الفيلسوف - سامح عسكر

2022/05/20 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر لا شك أن الفلسفة في القرن 21 اختلفت عن سابقاتها فحصلت على ميزات لم تحصل في السابق ،كتفاعلات الإنترنت مثلا وسيطرة العالم الافتراضي الذي أعطى الجرأة بشكل كبير للمفكرين كي يعبروا عن آرائهم دون خوف ، ففي الماضي كان المفكر يجد عثرات تمتعه من التعبير بشكل حر وجيد عن آرائه منها سيطرة الحكومات على الصحف والمعابد ثم أخيرا سيطرتها على التلفزيون والسينما والراديو، بيد أنه لا متنفس حقيقي للمفكر ولا فرصة له سو ......





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