البنك الدولي يبدي استعداده لمساعدة العراق في بناء خارطة الطريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

2022/05/20 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابدى البنك الدولي، اليوم الجمعة، استعداده لمساعدة العراق في بناء خارطة الطريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “محافظ البنك مصطفى غالب مخيف، شارك في الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي الخاصة بتعزيز الدعم لبرنامج إصلاحات القطاع المالي العراقي و المنعقد في عمان يوم الجمعة الموافق […]

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