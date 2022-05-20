أمير قطر يتحدث عن احترامف ثقافة بلاده أثناء مونديال 2022 ويؤكد: لن نمنع أحدا من الحضور

2022/05/20 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022 لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري

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