للحد من التصحر.. نقل عشرة آلاف شتلة من بغداد الى البصرة

2022/05/20 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تكفل عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة أحمد طه الربيعي، اليوم الجمعة، بنقل (١٠٠٠٠) شتلة زيتون من العاصمة بغداد الى محافظة البصرة، لغرض زراعتها في المحافظة.وقال الربيعي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/،انه ” تم استلام (١٠٠٠٠) شتلة شجرة زيتون من احدى المزارع في العاصمة بغداد، لغرض نقلها مباشرة الى محافظة البصرة، لتقليل […]

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