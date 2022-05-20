بعد الحكومة سيتلقاه البرلمان.. دولة القانون تستبق أمراً ولائياً ضد مشروع الدعم الطارئ

2022/05/20 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، اصدار المحكمة الاتحادية امر ولائي بإيقاف تشريع قانون الامن الغذائي.

وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تقديم قانون الامن الغذائي الجديد من قبل اللجنة المالية البرلمانية، مخالفة دستورية واضحة".

وأضاف انه "لا يمكن للبرلمان تقديم أي قانون فيه جنبة مالية وهذا القانون يعتبر قانون موازنة مصغر ولهذا لا يمكن تشريعه"، مشيرا الى ان "إصرار بعض الأطراف على تحدي قرارات المحكمة الاتحادية، ربما يدفع المحكمة الى اصدار امر ولائي لإيقاف تشريع القانون كون قرارات المحكمة باتة وملزمة ولا يمكن لاي جهة مخالفتها مهما كانت".

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