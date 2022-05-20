وزير النقل يعزي بوفاة الشاعر الكبير مظفر النواب

2022/05/20 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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عزى وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر الكبير مظفر النواب.

وقال إعلام الشبلي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الشاعر العراقي البارز، واحد الشعراء الكبار، الفقيد مظفر النواب، بعد عمر ومسيرة معطاء كان فيها مثال الالتزام والاصرار على المبدأ والقيم والوطنية".

هذا وتوفى الشاعر العراقي الكبير، مظفر النواب، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وتوفى النواب في مستشفى الجامعة بالشارقة بعد صراع مع المرض.

وولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية أرستقراطية من أصل هندي تقدر الفن والشعر والموسيقى.

وينتمي بأصوله القديمة إلى عائلة النواب التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم.



خلال ترحال أحد أجداده في الهند أصبح حاكماً لإحدى الولايات فيها.



قاوم الإنكليز لدى احتلالهم للهند فنفي أفراد العائلة، خارج الهند فاختاروا العراق.

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