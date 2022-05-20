تعرف على موعد ميلاد هلال ذو القعدة وأول أيام الشهر فلكيا

2022/05/20 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من شـوال 1443 هـ الموافق 2022 / 5 / 30 م (يوم الرؤية).ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك […]

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