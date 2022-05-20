أنتحار منتسب أمني 'داخل سريته' في بغداد

2022/05/20 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب أمني داخل سريته في بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "منتسبا أمنيا أقدم على الأنتحار اثناء فترة الاستراحة داخل مقر السرية الرابعة فوج طوارئ بغداد ١١".وأضاف، أن "المنتسب من سكنة منطقة الزعفرانية، مبينا ان عملية الانتحار تمت باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية دون معرفة الأسباب".

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