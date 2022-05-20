محافظة عراقية توصي السكان بـ “ملازمة منازلهم” تحسباً من الظروف الجوية

2022/05/20 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز، أوصت محافظة بابل اليوم الجمعة، السكان بملازمة منازلهم تحسباً من الظروف الجوية.وقالت صحة المحافظة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “نظرا للظروف الجوية غير المستقرة نهيب بالاخوة المواطنين الكرام في محافظة بابل و ضواحيها، بعدم الخروح من المنازل الا للحالات الضرورية، وتشغيل مصابيح العجلات لانعدام مدى الرؤية”.كما دعت إلى “توفير بخاخ […]

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