العراق وإيطاليا يتفقان على آلية تعاون مشترك في مجالات التبادل العلمي

2022/05/20 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، اتفاق العراق وإيطاليا على آلية تعاون مشترك في مجالات التبادل العلمي. وقالت الوزارة في بيان تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "جرى على هامش البرنامج عقد لقاءات وحوارات بين ممثلي مؤسسات التعليم العراقية وجامعة بولونيا لشؤون العلاقات الدولية واتفقوا على صياغة آلية تعاون بين جامعة بولونيا والجامعات العراقية في مجالات التبادل العلمي على مستوى الأساتذة والباحثين في الدراسات العليا وطلبة الدراسات الأولية والتدريب البحثي والنشر والإشراف المشترك ومنح زمالات سنوية للطلبة العراقيين في جامعة بولونيا".وأضافت، أن "الجامعات المشاركة في البرنامج التدريبي هي كل من بغداد والبصرة والموصل والفرات الأوسط التقنية وسومر والقاسم الخضراء والبصرة للنفط والغاز وواسط والكرخ والتقنية الجنوبية فضلا عن تمثيل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".يذكر أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب قد عقد اتفاقا في العاصمة الإيطالية روما مع نظيرته الإيطالية ماريا كريستينا ميسا في 2021/11/27 بشأن مذكرة تفاهم بخصوص مسارات التعاون العلمي بين البلدين وتعزيز مؤشرات السمعة الأكاديمية من خلال الشراكات الدولية الفاعلة".

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