وفاة الشاعر مظفر النواب في الشارقة بعد صراع مع المرض

2022/05/20 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

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” أصابحُ الليلَ مصلوباً على أملٍأنْ لا أموتَ غريباً ميتةَ الشبحِ ”

في الساعة 12.36 من يوم الجمعة 20 / أيار / 2022 /رحل عن عالمنا فارس الكلمة والموقف الشاعر مظفر النوابلقد أغمض عينيه في مستشفى الجامعة بالشارقة بعد صراع مرير مع المرض .

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