2022/05/20 | 18:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1LysiotPB6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بالتوقيت الحالي من جامعة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بالتوقيت الحالي من جامعة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).