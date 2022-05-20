الكاظمي يوجه بنقل جثمان الشاعر مظفر النواب بالطائرة الرئاسية

2022/05/20 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التعزية برحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر, إن العراق الذي طالما تغنّى باسمه الراحل الكبير أينما حلّ، وأفنى عمره لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعه الى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر.ووجه الكاظمي بنقل جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية ليوارى الثرى في أرض الوطن.

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