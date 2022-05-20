الروبل الروسي يسجل أعلى ارتفاع في 7 سنوات

2022/05/20 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت قيمة العملة الروسية إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات مقابل اليورو حيث يبدو أن المزيد من الشركات الأجنبية تمتثل لمطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.

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