مقترح نقابي يتضمن تقديم مُنح إلى العمال

2022/05/20 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- هندرين مكيطرح رئيس اتحاد نقابات العمال ستار دنبوس، اليوم الجمعة، مقترحاً يخص تقديم منح إلى العمال.وقال دنبوس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الظروف التي مرت بها البلاد من وباء كورونا والعواصف الترابية التي شكلت بالأساس عبئا على الطبقة العاملة، زادت من خط الفقر في العراق وعلى اصحاب الدخل المحدود للعاملين في القطاع غير المنظم".وأضاف، أن "هذا القطاع تعرض الى تدمير بسبب عدم التنظيم والتخطيط من قبل الحكومة العراقية"، مبينا أنه "يجب وضع خطوط بديلة لمثل هذا الكوارث الطبيعية ومنها وباء كورونا الذي امتد الى اكثر من عام بالاضافة الى العواصف الترابية التى عطلت البلد وأثرت بشكل كبير على الطبقة العاملة وهي الفئة الأكثر تضرر من هذا الموضوع".وتابع أنه "يجب الاهتمام بالطبقة العاملة من قبل صندوق التضامن والتكافل الاجتماعي للعمال الذي يضم مجلس إدارة وأعضاء، لكن يفتقر الى ضم العمال إلى مظلة الضمان الاجتماعي، بينما هي توفر الحماية الكبرى لهم وهم يجهلون ذلك".وأكد دنبوس أنه "سيتم تقديم مقترح بخصوص تقديم منح إلى العمال، إلى مجلس الإدارة، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المستقل الذي يصادق على قراراته وزير العمل، ووكيل وزارة العمل هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية مدير التقاعد والضمان الاجتماعي ورئيس اتحاد النقابات ورئيس اتحاد الصناعات ومدير الدائرة القانونية والعمل والتدريب ورعاية القاصرين".وأشار إلى أن "هناك سوء تخطيط في الادارة حيث تمت مخاطبة الحكومة العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة مرات بسبب المخاطر التي تحيط بالبلد حيث المتضرر الوحيد هو العامل العراقي صاحب الدخل المحدود في القطاع غير المنظم".

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