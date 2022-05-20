شاهد بالفيديو.. مليارات تنثر في الهواء بلا أي فائدة للعراقيين !! | تقرير

2022/05/20 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FJveYLQhCRo

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