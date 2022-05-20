2022/05/20 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدري القرود، وفق ما أفادت وكالة رويترز.وقالت مصادر إن من المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة، وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العالمية.وفي الآونة […]

ظهرت المقالة “الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا بشأن جدري القرود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا بشأن جدري القرود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الصحة العالمية” تعقد اجتماعا طارئا بشأن جدري القرود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).