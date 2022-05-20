وفاة الفنان المصري سمير صبري

2022/05/20 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثل المصري سمير صبري في 23 آذار/مارس 2016 في العاصمة العمانية مسقط © ا ف ب/ارشيف محمد محجوب القاهرة (أ ف ب) – غيّب الموت الجمعة الفنان المصري متعدد المواهب سمير صيري عن عمر يناهز 85 عاما، بعد مسيرة حافلة استمرت أكثر من نصف قرن أثرى خلالها المكتبة الفنية العربية بالكثير من الأعمال […]

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