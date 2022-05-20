جوارديولا: 3 أندية تحظى بدعم أكبر منا.. وأريد بقاء جوندوجان

2022/05/20 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن المنافسة المحتدمة مع ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مباراة ختام المسابقة ضد أستون فيلا، المحددة الأحد المقبل.

وقارن جوارديولا الصراع الحالي بالمنافسة في 2019 فقال “لست بحاجة لإخبار اللاعبين عن ذلك، هذا خصم مختلف والمباراة غير متشابهة، نعرف ما يتوجب علينا فعله، يجب أن نعبر عن أنفسنا ونقدم كل شيء للفوز”.

وعلق على اقتحام جماهير إيفرتون الملعب أمس “يجب أن يكون هناك حذر سواء في جوديسون بارك أو أي ملعب اخر، هناك كثير من المشاعر والسعادة وبعض الكحوليات”.

وأردف “الأمر خطير، يجب أن نحرص على السلوك الجيد ونحتفل بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب، ما حدث أمس يعد خطيرا”.

وتطرق لتغير فرحته بالانتصارات فعلق “قبل الفوز باللقب الأول، تكون تلك أفضل لحظات حياتنا، لكن بعد شروق اليوم التالي تبدأ الجماهير في طلب المزيد”.

وأسهب “بعد يوم أو يومين ينسى كل شيء، هذا هو الحال، علينا التركيز فيما يتوجب علينا فعله، وفي النهاية لم يتغير الشعور كثيرا”.

واستطرد “كرة القدم عاطفية لكنها تبقى لعبة، واللعبة تعني الحظ وهناك الاف الأمور التي لا تتحكم بها”.

وعن تفاوت جماهيرية الفرق صرح “دائما ما يملك الفريق صاحب التاريخ الأكبر عددا أكبر من الداعمين، هذا ما يحدث في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، لا أقول إن كل إنجلترا تريد فوز ليفربول، لكنهم يملكون ألقابا أكثر”.

وتابع “في كل بلد يوجد فريقان أو 3 يحظون بغالبية المشجعين مقارنة بغيرهم، وهنا ليفربول ومانشستر يونايتد وارسنال يملكون تاريخا كبيرا”.

وبالنظر إلى فرصته الأولى للتتويج بلقب الدوري في ملعب الاتحاد قال “هذا جيد، لكن كنت أفضل الفوز به منذ يومين.



حاليا لدينا فرصة للفوز باللقب”.

وعن مشاعره تجاه فيرناندينيو الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق “نحن معا منذ اليوم الأول، ومررنا معا بتجارب جيدة ولحظات صعبة، أنا سعيد بالعمل معه وأتمنى له الأفضل في المستقبل”.

وأبدى رأيه بشأن مواجهة جاك جريليش فريقه السابق أستون فيلا، مبينا “لم أتحدث معه، لقد ساعدهم في الصعود للبريميرليج والبقاء به لموسمين، لكنه لم يتوج ببطولة من قبل وبالتالي يجب أن يشعر بالإثارة”.

وبالنظر إلى مستقبل إلكاي جوندوجان مع الفريق رد “لقد تزوج وتهانينا له، لم أعرف سبب سفره، لكنه حصل على إذن، أريده في الموسم المقبل، ولا أحد يفكر في أنه لن يكون موجودا معنا”.

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