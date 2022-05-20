بايدن يبدأ أول جولة آسيوية كرئيس للولايات المتحدة

2022/05/20 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الرئيس الاميركي، جو بايدن، جولة آسيوية هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وتشمل كوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن، الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني، إضافة الى قادة التحالف الاستراتيجي لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وستركز جولة بايدن الآسيوية، على 5 ملفات بارزة بينها دفع سيؤول للانضمام إلى التحالف الستراتيجي والتطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتشديد العقوبات على روسيا.

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