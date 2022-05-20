رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بوفاة الشاعر مظفر النواب

2022/05/20 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيسُ الجمهورية الدكتور برهم صالح، الشاعر مظفر النواب، الذي رحل الجمعةَ في مستشفى الشارقة بدولة الامارات..

وقال صالح في تغريدة : يبقى حيّاً في ذاكرةِ الشعب مَن زرع مواقفَه السياسيةَ والوجدانية بشكلٍ صادق.



ولهذا فإن الشاعرَ العراقيَ الكبير مظفر النواب لا يَمضي إلى العدم، فهو حيٌّ في ذهن كلِ مَن ترنم بقصائدِه الخالدات.

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