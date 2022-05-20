القبض على 3 اشخاص بينهم منتسب امني بمناطق مختلفة من العاصمة

2022/05/20 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقبض على 3 اشخاص بينهم منتسب امني بمناطق مختلفة من العاصمة وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم القبض على مفوض في وزارة الداخلية يقوم باطلاق النار في الفضاء ضمن شارع الامانة في مدينة الصدر من قبل الفوج الاول لواء مشاة ٤٢ وضبط بحوزته مسدس كلوك”.وفي سايق […]

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