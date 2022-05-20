بعد اتهامات بالتحرش الجنسي بمضيفة وعرض مال وحصان.. إيلون ماسك يرد

2022/05/20 | 18:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رجل الأعمال إيلون ماسك الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي بإحدى مضيفات أسطول شركة "SpaceX" التي يملكها، عام 2016، في تغريدات عدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ليل الخميس

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