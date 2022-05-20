تزامنا مع زيارة بايدن إلى آسيا.. بكين تطلق مناورات في بحر الصين

2022/05/20 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تجري بكين مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان والتي تركز بشكل كبير على مواجهة “التهديد الصيني”.وقال مكتب إدارة السلامة البحرية في مقاطعة جزيرة هاينان جنوبا إن التدريبات بدأت الخميس وستستمر حتى الاثنين المقبل، مضيفا أن الطائرات والسفن الأخرى ستمنع […]

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