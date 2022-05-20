2022/05/20 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن وجود 128 تريليون محجوزة بوزارة المالية بإمكان البرلمان مناقلتها لتصرفها الحكومة في هذه السنة 2022.

وقال المرسومي لـ(بغداد اليوم)، ان "تلك المبالغ يجب التصرف بها من خلال التنسيق بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية"، موضحا ان "هناك مادة في قانون الإدارة المالية للدولة العراقية يتيح مناقلة الأموال التي هي 8 تريليونات في حساب الأمانات و 120 تريليون هي فائض فعلي للمبالغ اي نفس قيمة المبالغ التي صرفت العام الماضي وعليه يكون مجموع المبالغ المتوفرة 128 تريليون".

وأضاف الخبير المرسومي ان "معدل الصرف الحالي 9 تريليون للشهر الواحد من هذا العام وبالامكان الذهاب نحو صرف 11 تريليونا شهريا لغرض تغطية النفقات الضرورية وزيادة الاثنين ترليون شهريا ممكن ان يكون من خلال قانون الإدارة المالية اي مناقلة الأموال الفائضة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حجم هائل لمبالغ محجوزة في وزارة المالية.. قانون يتيح للحكومة مناقلتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حجم هائل لمبالغ محجوزة في وزارة المالية.. قانون يتيح للحكومة مناقلتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).