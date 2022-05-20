بعد الزراعة والصحة.. الكهرباء تدخل طابور المطالبات عبر نواب: سنقع بحرج لعدم تمرير الدعم الطارئ

2022/05/20 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حذر عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، اليوم الجمعة، من عدم دفع الديون من مستحقات الكهرباء مما سيضع البلاد في موقف حرج خلال موسم الصيف الحالي.

وقال الشبلي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قانون الأمن الغذائي الذي أرسلته الحكومة سابقا إلى البرلمان وتم إلغائه من المحكمة الاتحادية كان يتضمن تخصيصات واجبه الدفع إلى إيران في الأول من الشهر المقبل لكن عدم تمرير القانون السابق جعلنا في موقف حرج، لاسيما مع عودة اطلاق الجانب الايراني للغاز مرة أخرى بعد وعود الحكومة لهم بتسليم الأموال بحزيران".

وأضاف ان "مشروع قانون الأمن الغذائي الذي قرأ يوم امس في البرلمان يتضمن تخصيصات الديون للكهرباء وسنسعى جاهدين لتمرير القانون لتسديد ما بذمة العراق بهذا الشأن لكي تكون الكهرباء مستقرة في فصل الصيف وهذا استحقاق بسيط للمواطنين".

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